الحكومة: 30 سبتمبر آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه هناك مهلة لمن لم يتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر.





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن من لم يتقدم بطلبات التصالح او من لم يدفع جدية التصالح يطبق عليه قرارات الإزالة على الفور".





وتابع نادر سعد :" 30 سبتمبر آخر موعد لدفع مبلغ جدية التصالح وتلقينا حتى الآن 325 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ".





واكمل نادر سعد :" هناك 8 مخالفات لا يجوز التصالح فيها ومنها إقامة المبنى على أرض مشمولة بقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل والمبنى مخالف لقيود الارتفاع المحددة من سلطة الطيران المدنى ".



