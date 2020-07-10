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حوادث

حبس سائقين وعاطل لشروعهم فى سرقة شخصين بالإكراه بمدينة نصر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:02 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة مدينة نصر، حبس سائقين وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع فى سرقة شخصين بالإكراه بدائرة  القسم.

البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من مستشفى باستقباله (طالبة جامعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصابة بخلع بالكتف الأيسر وتم حجزها بالمستشفى، إثر سقوطها من إحدى السيارات حال سيرها بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤال المصابة أقرت بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم صحبة شقيق خطيبها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) إستقلا إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص" لم تتمكن من إلتقاط أرقامها وبداخلها عدد 3 أشخاص  " أدلت بأوصافهم التقريبية " لتوصيلهما لمنطقة ألماظة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

وأثناء ذلك فوجئت بقيام أحدهم بتهديد الثانى بسلاح أبيض "مطواة" فى محاولة منه للإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية فقامت بفتح باب السيارة والقفز منها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها . 

وبسؤال الثانى "الطالب" أيد ما جاء بأقوالها ، وأضاف بأنه عقب تمكن سالفة الذكر من القفز من السيارة قام المتهمين بالتخلى عنه وفروا هاربين.

أسفرت جهود فرق البحث الجنائى إلى التوصل إلى مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (سائقان – عاطل ، "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة").

عقب تقنين الإجراءات مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهم وضبطهم ، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض " مطواة " المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة والشروع فى الإستيلاء على متعلقات المجنى عليهما كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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