المصريون يستحوذون على 73% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة المصرية على 8ر73% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 6ر21% والعرب على 5ر4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير الأسبوعي للبورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر309 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2ر26 مليون جنيه.
الجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 4ر69%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.
بينما استحوذ الأجانب على 8ر23% وسجل العرب 8ر6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 757ر9 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 555ر1 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.