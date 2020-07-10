لو كنت مسئول لاستغنيت عنه.. إبراهيم سعيد: مروان محسن محظوظ باللعب فى الأهلي ..فيديو

قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق إن مروان محسن مهاجم الأهلي، ليس هو مهاجم مصر الأول كما يردد البعض.





وأضاف هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مروان محسن محظوظ لأنه حتى الآن يلعب في الأهلي ".









وأكمل: "لو كنت مسئولا في الأهلي كنت استغنيت عن مروان من فترة طويلة".





وأوضح: "إذا جدد الأهلي عقد مروان محسن سيكون ذلك لعدم وجود مهاجمين أخرين يمكن للأحمر أن يضمهم".



