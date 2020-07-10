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تقرير بريطاني يشيد بإنجازات مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.. تفاصيل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي رامي رضوان، إنه علينا أن نفكر  كيف كان سيكون الوضع حال عدم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر .

وأضاف  رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  أحد كبرى مؤسسات  بحوث الاقتصاد والأعمال في بريطانيا  أصدرت تقرير عن مصر .

وتابع :" التقرير البريطاني أشاد  بالإنجازات التي حققتها مصر  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكمل :"  التقرير يشير إلى الإنجازات التي تحققت على صعيد الإصلاحات الاقتصادية  التي عززت من صمود مصر أمام جائحة كورونا".

وقال رامي رضوان:"  اعتبر التقرير البريطاني ان ما تحققه مصر من إنجازات من إصلاح الاقتصاد كان في مقدمة العوامل التي مكنت مصر من التعامل بفعالية مع وباء كورونا، وان برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تنفيذه بكفاءة عالية جدا ".

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تقرير بريطاني يشيد بالإنجازات التى تحققها مصر بقيادة الرئيس السيسي

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