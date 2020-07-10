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محافظات

الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين لمدة ٣ أيام

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:13 ص
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة انه في إطار الإجراءات التي تتم بالتعاون مع شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء المنفذة لأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم إجراء قطع عرضي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين. 

وأوضحت محافظة الجيزة أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا ولمدة ثلاث أيام من يوم الجمعة الموافق ١٠/٧/٢٠٢٠  وحتى يوم الأحد الموافق ١٢/٧/٢٠٢٠ دون تعطيل للحركة المرورية .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها. 

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشاديه والتحذيريه المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .
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