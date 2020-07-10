AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: إجراء قمة مع الرئيس الأمريكي ستكون مفيدة لواشنطن فقط

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
صرحت النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال بكوريا الشمالية وشقيقة الزعيم الكوري كيم جونغ أون بأن إجراء قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون مفيدة لواشنطن فقط.

وأضافت أن الباب مفتوح لمزيد من المحادثات، مبينة في الوقت ذاته أن إجراء قمة أخرى مع واشنطن قد لا تعقد هذا العام.. حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" – أمس / الخميس/. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إنه مستعد لعقد قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، جاء ذلك على الرغم من إعلان بيونج يانج المتكرر بأنها لا تنوي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما بين الصفقة والاختبار.. تكهنات حول سر اختفاء زعيم كوريا الشمالية عن الأنظار

قضية المنشورات.. فصل جديد من التوتر والتصعيد في علاقات الكوريتين

تدمير مكتب الاتصال .. كوريا الشمالية تؤكد جاهزيتها للحرب والجارة الجنوبية تحملها مسئولية التداعيات

شاهد.. لحظة تفجير كوريا الشمالية مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية

مذكرات بولتون تكشف.. ماذا دار بين ترامب وكيم على مائدة الغذاء؟

بسبب سياسات واشنطن المعادية.. كوريا الشمالية: لن توافق على قمة أخرى مع الرئيس الأمريكي

ترشيحاتنا

بـملابس البحر.. نورهان منصور تمارس اليوجا على الشاطئ

خاص.. مصادر لـ"صدى البلد": عرض أياكس للتعاقد مع نجم الدراويش يصل الإسماعيلى خلال أيام

وسائل إعلام: انفجار غرب طهران استهدف معسكرًا لفيلق القدس

أهم الأخبار.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا.. انحسار وفيات كورونا في مصر..الغندور يعلن عن مفاجأة يقدمها مرتضى منصور لجمهور الزمالك خلال دقائق

أخبار الأهلي.. الإدارة تقلص صلاحيات سيد عبد الحفيظ.. موعد انضمام طاهر محمد إلى التدريبات.. راحة سلبية للفريق

تعرف على مخطط الأهلي للتعاقد مع يوسف أوباما.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة