مهاجما يوسف الشريف..وحيد حامد: البوس في الأفلام حقيقي برضا الطرفين

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن القبلات في الأفلام لا تكون حقيقية إلا بالاتفاق بين الطرفين والرضا؛ مرددا: " ألوم أشرف زكى لأن هذا الممثل أساء لزملائه، انت ممثل يعنى أداة في العمل فلا تفرض رأيك"._ في إشارة للتصريحات التي صدرت من الممثل يوسف الشريف.





وأضاف وحيد حامد خلال استضافته مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: : "هما أ حرار مع بعض أ صلا بيبقى في عدد كبير في الاستوديو وبدعة السينما النظيفة دى جاتلنا من الخليج"، مشيرا إ لى ان مصطلح السينما النظيفة الهدف منها ضرب صناعة السينما فى مصر.

وأشار حامد أنه من الممكن ان يصاب الرجل في موضع عفته وتعالجه المرأة، و من لا تعجبه المهنة عليه أن يتركها طالما أن العمل موافق عليه من الرقابة.





وأكد حامد أنه استبدل ممثل في مسلسل الجماعة رفض أن يؤدي دور متحرش في اتوبيس؛ قائلا: "مفيش حاجة اسمها أعمل ده وما اعملش ده".





وعلق حامد على تصريحات الممثل يوسف الشريف التي أثارت الرأي العام منذ أيام: كيف يقوم الممثل بدوره في العمل دون أن يلمس زميله وأن أتحدى هذا الممثل أن يكون كتب هذا الشرط في عقده .





واختتم حامد: "هل من المعقول ألا يلمس طبيب مريضة في العيادة وعلينا أن نتعامل مع المرأة بندية وليس على أنها عورة، هو نوع من نشر الفكر السلفي" .