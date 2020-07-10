مهاجما يوسف الشريف..وحيد حامد: البوس في الأفلام حقيقي برضا الطرفين

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن القبلات في الأفلام لا تكون حقيقية إلا بالاتفاق بين الطرفين والرضا؛ مرددا: " ألوم أشرف زكى لأن هذا الممثل أساء لزملائه، انت ممثل يعنى أداة في العمل فلا تفرض رأيك"._ في إشارة للتصريحات التي صدرت من الممثل يوسف الشريف.
وأضاف وحيد حامد خلال استضافته مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: : "هما أحرار مع بعض أصلا بيبقى في عدد كبير في الاستوديو وبدعة السينما النظيفة دى جاتلنا من الخليج"، مشيرا إلى ان مصطلح السينما النظيفة الهدف منها ضرب صناعة السينما فى مصر.
وأشار حامد أنه من الممكن ان يصاب الرجل في موضع عفته وتعالجه المرأة، ومن لا تعجبه المهنة عليه أن يتركها طالما أن العمل موافق عليه من الرقابة.
وأكد حامد أنه استبدل ممثل في مسلسل الجماعة رفض أن يؤدي دور متحرش في اتوبيس؛ قائلا: "مفيش حاجة اسمها أعمل ده وما اعملش ده".
وعلق حامد على تصريحات الممثل يوسف الشريف التي أثارت الرأي العام منذ أيام: كيف يقوم الممثل بدوره في العمل دون أن يلمس زميله وأن أتحدى هذا الممثل أن يكون كتب هذا الشرط في عقده .
واختتم حامد: "هل من المعقول ألا يلمس طبيب مريضة في العيادة وعلينا أن نتعامل مع المرأة بندية وليس على أنها عورة، هو نوع من نشر الفكر السلفي" .