مقتل عامل على يد زوجته لخلافات عائلية بسمالوط في المنيا

أقدمت زوجة تقيم بمركز سمالوط شمال المنيا علي قتل زوجها وتمزيق جسده بسبب خلافات زوجية بينهما وسوء معاملته لها. جسدهمعاملته





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بو قوع جريمة قتل بمركز سمالوط.





وعلي الفور انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية والرائد بلال الجنايني رئيس مباحث مركز سمالوط شرق ومعاوني المركز لفحص البلاغ .





اقرأ المزيد









حيث تبين قيام سيدة تدعي ن.ف 30 سنة بقتل زوجها ع.م 40 سنة موظف ببنك التنمية الزراعي وتسديد حوالي 20 طعنة نافذة لة بأماكن متفرقة من جسده مستخدمة سلاح أبيض (مطواه ) وذلك بسبب خلافات بينهما ونشوب المشاجرات بينهما بشكل مستمر .



