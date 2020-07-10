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حوادث

مقتل عامل على يد زوجته لخلافات عائلية بسمالوط في المنيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
أقدمت زوجة تقيم بمركز سمالوط شمال المنيا علي قتل زوجها وتمزيق جسده بسبب خلافات زوجية بينهما وسوء معاملته لها. 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا  إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع جريمة قتل بمركز سمالوط.

وعلي الفور انتقل العميد جمال الدغيدي  رئيس مباحث المديرية والرائد بلال الجنايني رئيس مباحث مركز سمالوط شرق ومعاوني المركز لفحص البلاغ .

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حيث تبين قيام سيدة تدعي ن.ف 30 سنة بقتل زوجها ع.م 40 سنة موظف ببنك التنمية الزراعي  وتسديد حوالي 20 طعنة نافذة لة بأماكن متفرقة من جسده مستخدمة سلاح أبيض  (مطواه ) وذلك بسبب خلافات بينهما ونشوب المشاجرات بينهما بشكل مستمر .

وتمكنت  أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها السلاح المستخدم في الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيق
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