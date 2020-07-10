مواعيد مباريات اليوم الجمعه 10 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، الجمعة 10 - 7 - 2020، عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى كرة القدم في أغلب دول العالم.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فريق ريال سوسيداد X فريق غرناطة – 7:30 مساءا – beIN Sports HD 3
فريق ريال مدريد X فريق ديبورتيفو ألافيس – 10:00 مساءا – beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
فريق فيتوريا جيماريش X فريق جل فيسينتى – 6:00 مساءا - SPORT TV1 Portugal
فريق سبورتنج لشبونة X فريق سانتا كلارا – 8:15 مساءا - SPORT TV1 Portugal
فريق باكوس دى فيريرا X فريق سبورتنج براجا – 10:00 مساءا - SPORT TV1 Portugal