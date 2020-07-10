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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعه 10 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
يقام اليوم، الجمعة 10 - 7 - 2020، عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى كرة القدم في أغلب دول العالم.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

فريق ريال سوسيداد X فريق غرناطة – 7:30 مساءا –  beIN Sports HD 3     

فريق ريال مدريد X فريق ديبورتيفو ألافيس – 10:00  مساءا –  beIN Sports HD 3


مواعيد مباريات الدوري البرتغالي 

فريق فيتوريا جيماريش X  فريق جل فيسينتى – 6:00 مساءا -  SPORT TV1 Portugal

فريق سبورتنج لشبونة X  فريق سانتا كلارا – 8:15 مساءا  - SPORT TV1 Portugal

فريق باكوس دى فيريرا X  فريق سبورتنج براجا – 10:00  مساءا -  SPORT TV1 Portugal

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