مواعيد مباريات اليوم الجمعه 10 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، الجمعة 10 - 7 - 2020، عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى كرة القدم في أغلب دول العالم.





مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فريق ريال سوسيداد X فريق غرناطة – 7:30 مساءا – beIN Sports HD 3

فريق ريال مدريد X فريق ديبورتيفو ألافيس – 10:00 مساءا – beIN Sports HD 3

إقرا ايضا | الدوري الإيطالي .. إنتر يواصل نتائجه السلبية بالتعادل 2_2 مع فيرونا

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

فريق فيتوريا جيماريش X فريق جل فيسينتى – 6:00 مساءا - SPORT TV1 Portugal

فريق سبورتنج لشبونة X فريق سانتا كلارا – 8:15 مساءا - SPORT TV1 Portugal

فريق باكوس دى فيريرا X فريق سبورتنج براجا – 10:00 مساءا - SPORT TV1 Portugal



