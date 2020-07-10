حق الشعب: تنفيذ 14 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 1205م بإيتاى البارود..صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بالتنسيق مع مركز الشرطة من تنفيذ 14قرار إزالة لاسترداد 1205م من أراضى الدولة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب التعديات .

شدد اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و تكثيف حملات إزالة التعديات و البناء المخالف خلال حملات الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات.

أقرأ أيضًا:



وفى إطار ذلك شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة محمد كجك رئيس المدينة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع العميد احمد البنا مأمور مركز الشرطة.

واسفرت الحملة عن تنفيذ ٩ قرارات إزالة علي أملاك الزراعة بمساحة ١٢٠٥ متر ، و تنفيذ ٥ قرارات إزالة علي أملاك الصرف بمساحة ٣٠٠ متر ، بمساحة إجمالية ١٥٠٥ متر و ذلك بعزبة بولس و عزبة الجمبية بنطاق الوحدة المحلية لقرية ششت الانعام.

وأكد محمد كجك رئيس المدينة علي إزالة كافة التعديات و البناء المخالف علي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية و التعامل بكل حسم مع المخالفين بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون .