متحديا ترامب.. عمدة نيويورك يرسم جدارية صفراء لحركة حياة السود مهمة

أمسك عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، أمس الخميس، فرشاة دوارة لرسم جدارية صفراء لحركة "حياة السود مهمة" خارج برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وسط مانهاتن.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، جاءت تلك الخطوة في تحد لـ ترامب، والذي غرد الأسبوع الماضي، منتقدا الأمر، واصفا الجدارية بأنها ستكون رمزًا للكراهية.





وشارك بلاسيو في رسم الجدارية، زوجته شيرلين ماكراي، والقس آل شاربتون، الذين أخذوا يرسمون عبارة "حياة السود مهمة"، بأحرف صفراء عملاقة أمام برج ترامب.





وكان عمدة نيويورك أعلن عن خطة لرسم عبارة "حياة السود مهمة" في عدد من شوارع المدينة وأمام برج ترامب، وخرج ترامب عبر "تويتر" يعلن غضبه، مؤكدا أنها الجدارية ستشوه الأماكن الفاخرة مثل "الجادة الخامسة" وتثير العداء في نيويورك.





ورد دي بلاسيو على تويتر قائلًا إن Black Lives Matter هي "حركة للتعرف على حياة السود وحمايتهم".





جدير بالذكر، أن العاصمة الأمريكية واشنطن كانت أول مدينة تظهر بها لوحة جدارية عملاقة باللون الأسود عن حركة حياة السود، عندما رسمها العمدة موريل بوزر في الشارع المؤدي إلى البيت الأبيض. وقال باوزر إن اللوحة تهدف إلى إظهار التضامن مع الأمريكيين الغاضبين من مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.