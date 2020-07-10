AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

متحديا ترامب.. عمدة نيويورك يرسم جدارية صفراء لحركة حياة السود مهمة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:18 ص
عمدة نيويورك يرسم
عمدة نيويورك يرسم جدارية حياة السود مهمة خارج برج الرئيس
Advertisements
شيماء مصطفى
أمسك عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، أمس الخميس، فرشاة دوارة لرسم جدارية صفراء لحركة "حياة السود مهمة" خارج برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وسط مانهاتن.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، جاءت تلك الخطوة في تحد لـ ترامب، والذي غرد الأسبوع الماضي، منتقدا الأمر، واصفا الجدارية بأنها ستكون رمزًا للكراهية.

وشارك بلاسيو في رسم الجدارية، زوجته شيرلين ماكراي، والقس آل شاربتون، الذين أخذوا يرسمون عبارة "حياة السود مهمة"، بأحرف صفراء عملاقة أمام برج ترامب. 

وكان عمدة نيويورك أعلن عن خطة لرسم عبارة "حياة السود مهمة" في عدد من شوارع المدينة وأمام برج ترامب، وخرج ترامب عبر "تويتر" يعلن غضبه، مؤكدا أنها الجدارية ستشوه  الأماكن الفاخرة مثل "الجادة الخامسة" وتثير العداء في نيويورك.

ورد دي بلاسيو على تويتر قائلًا إن Black Lives Matter هي "حركة للتعرف على حياة السود وحمايتهم".

جدير بالذكر، أن العاصمة الأمريكية واشنطن كانت أول مدينة تظهر بها لوحة جدارية عملاقة باللون الأسود عن حركة حياة السود، عندما رسمها العمدة موريل بوزر في الشارع المؤدي إلى البيت الأبيض. وقال باوزر إن اللوحة تهدف إلى إظهار التضامن مع الأمريكيين الغاضبين من مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.
متحديا ترامب.. عمدة نيويورك يرسم جدارية صفراء لحركة حياة السود مهمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيويورك تعلن حظر التجول حتى نهاية الأسبوع بسبب الاحتجاجات

غير مؤهلة.. ترامب يفتح النار على عمدة واشنطن بعد طلبها سحب الجيش من العاصمة

حياة السود أهم.. عمدة العاصمة الأمريكية يتحدى ترامب بـ لوحة ضخمة أمام البيت الأبيض

جيف بيزوس يرد على أحد المعترضين: "حياة السود مهمة"

آبل وجوجل يحدثان خرائطهما للشارع المواجه للبيت الأبيض إلى حياة السود مهمة.. فيديو

عنصريون بيض يهددون متظاهرين سود بالموت.. فيديو

ترشيحاتنا

زوجة تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة.. فيديو

أخبار التوك شو.. الري: رفع تقرير نهائي عن مفاوضات سد النهضة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي 13 يوليو والمستشار الطبى لمجلس الوزراء: رئيس الحكومة فخور بأمانة سائق التوك توك

توني أوليفيرا: الأهلي نادي القرن ..فيديو

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

آيتن عامر تحكى مواقف طريفة فى طفولتها وتعاملها الآن مع أبنائها

بـملابس البحر.. نورهان منصور تمارس اليوجا على الشاطئ

AdvertisementS

أشد فتكا من كورونا.. كازاخستان تنفي ظهور حالات التهاب رئوي على أراضيها

حاصرتهم النار وماتوا محروقين.. نهاية الاستاذ سيد وزوجته المأساوية .. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

ظهور وحش غريب وضخم ببحيرة في الصين.. فيديو

شاهد .. ماذا فعل زوج بعد رؤية زوجته تخونه

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها ؟ الإفتاء توضح

زوجة تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة.. فيديو

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بعلوم عين شمس ..السبت المقبل

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يعلن تسجيل لقب نادي القرن للزمالك بوزارة التموين..أول رد فعل من خالد مرتجي..الأهلي يقلص مهام عبدالحفيظ

حدث ليلا .. الجيزة تغلق شارع السودان جزئيا .. دوي انفجار بطهران.. ومرتزقة تركيا يستعدون لاختراق خط سرت

مرتضى منصور: سجلت علامة باسم الزمالك كنادي القرن فى وزارة التموين

خالد مرتجي ينشر صورته ضاحكا بعد تسجيل لقب نادي القرن لـ الزمالك بوزارة التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها