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ديني

أمين الفتوى: يجوز عمل العقيقة عن 3 أبناء في ذبيحة واحدة.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:38 ص
العقيقة
العقيقة
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محمد شحتة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز عمل العقيقة عن ثلاثة أبناء دفعة واحدة في أي وقت.

وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن العقيقة يجوز فيها أن تجتمع لثلاثة أبناء بشرط أن تكون الذبيحة من الجاموس أو البقر، حيث تكفي كل ذبيحة عن سبعة أشخاص.

وأشار إلى أنه يجوز عمل العقيقة مجتمعة ويستوي في ذلك الأولاد الذكور أو الإناث حتى يصل العدد إلى سبعة ولا يزيد عن ذلك.

نبهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، على أن العقيقة هي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذهب الفقهاء إلى استحباب ذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «رزقت بمولودة ولرغبة جميع أفراد الأسرتين نظرًا لأشغالنا سوف أقوم بذبح العقيقة يوم العاشر فهل يجوز تأخير ذبح العقيقة من اليوم السابع الى اليوم العاشر؟»، أن العقيقة هي ما يُذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولفتت إلى أن الفقهاء ذهبوا إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها، حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود.

وتابعت: ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، فيما ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يُستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ، ووفقا لذلك فتأخيرها لليوم العاشر لا شيء فيه، وهي عقيقة إن شاء الله.
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