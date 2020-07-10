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اقتصاد

الوزراء: استمرار استيراد اللبن البودرة ولم نصدر قرارا بوقفه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:37 ص
اللبن البودرة
اللبن البودرة
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محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بوقف استيراد اللبن المجفف "البودرة".

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً استمرار استيراد منتجات الألبان المجففة "البودرة"، مُشددةً على أن جميع الألبان المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ويتم تطبيق أحدث النظم المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول أى منتجات غذائية أو سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال إخضاع الشحنات بالموانئ الجوية والبحرية والبرية لأحدث أجهزة الفحص التي تعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية، فضلًا عن اختبار عينات منها بمعمل متبقيات المبيدات والسموم، والذي يغطي اختبارات متبقيات المبيدات والسموم والمضافات الغذائية بواردات اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة والألبان والحبوب والبقول والزيوت وغيرها من واردات السلع الغذائية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).
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