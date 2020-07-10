قرقاش: الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى أصبح عنوان السياسة الإقليمية

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، الدكتور أنور قرقاش، عن اندهاشه ممن يجاور العالم العربي تاريخيًا وحضاريًا وجغرافيًا ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات.





وغرًد قرقاش عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا : الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى عنوان السياسة الإقليمية بكل أسف، فالقضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين، والديمقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات والحمد لله اخترنا في الإمارات التدرج والشفافية والوضوح.





وإستكمل تغريدته قائلا: وأستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخيًا وحضاريًا وجغرافيًا ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيدًا عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟.





كان قرقاش، عبر في تصريحات صحفية له امام مجلس الأمن خلال جلسته الإفتراضية بشأن ليبيا عن قلق بلاده المتزايد إزاء التدخل الأجنبي الإقليمي في ليبيا ومايشكله من تهديد للأمن والإستقرار في المنطقة وكذلك لعملية السلام في البلاد.