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محافظات

إصابة مدير إدارة الحميات في الغربية بـ كورونا.. تفاصيل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:05 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد علي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن إصابة الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بمديرية الصحة بعدوي  بفيروس كورونا المستجد عقب إجراء سلسلة من الفحوصات اللازمه للتأكد من إصابته فعليا خلال ٤٨ ساعة الأخيرة.


صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتا أنه تم عزله داخل مستشفى الحجر الصحي بكفرالزيات عقب نتائج التحاليل التي أجريت لة وأكدت إصابته لضمان سلامته ورعايته علاجيا وصحيا خلال ١٤ يوم المقبلة.

أاضاف وكيل وزارة الصحة أنه مازالت حالة التأهب والاستعداد القصوى للاستقبال كافة الحالات المشتبه بإصابتها كورونا على مستوى مستشفيات الحميات والصدر والعلامه بقري ومراكز طنطا والمحلة وبسيون وقطور وسمنود والسنطة وزفتى وكفرالزيات .

وجدير بالذكر تعافي ٢٣٧٨ مصابا من فيروس كوفيد ١٩ خلال ٧٢ ساعة الأخيرة وخروجهم من أقسام مستشفيات العزل الصحي علي مستوى مستشفيات والإدارات الصحية بقري ومراكز المحافظة .

كما يجري سلسلة من أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للوقاية من فيروس كورونا بكافة مؤسسات حكوميه لضمان تامين أرواح وحياة المواطنين.
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