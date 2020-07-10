تعرف علي مواجهات ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

شهدت مدينة نيون السويسرية إقامة قرعة دورى ربع ونصف نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا التى أسفرت عن مواجهات قوية .

وجاءت نتائج القرعة كالتالي

1- الفائز من مانشستر سيتي أمام ريال مدريد X الفائز من يوفنتوس امام ليون

2- لايبزيج X أتليتكو مدريد

3- الفائز من مباراة برشلونة ضد نابولي X الفائز من بايرن ميونيخ ضد تشيلسي

4- أتالانتا X باريس سان جيرمان

الدور نصف النهائي:

الفائز من المباراة رقم 1 X الفائز من المباراة رقم 3

الفائز من المباراة رقم 2 X الفائز من المباراة رقم 4





وتقام مباريات دور الـ16 من البطولة،يومي 7 و 8 اغسطس المقبل حيث يواجه فريق بايرن ميونخ ضد تشيلسي، ومانشستر سيتي ضد ريال مدريد، وبرشلونة ضد نابولى، ويوفنتوس ضد ليون .





بينما تقام مباريات دور ربع نهائي البطولة خلال الفترة من 12 أغسطس وحتى 15 من نفس الشهر على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس والنهائي يوم 23 من نفس الشهر.