حمولة 650 ألف برميل.. بدء عملية تصدير النفط من ميناء السدر الليبي

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الجمعة عن مصدرين في ميناء السدر الليبي، أن ناقلة النفط كريتي باستيون، دخلت الميناء لتحمل النفط، في أول عملية تصدير للخام، منذ إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة.





وكان مصدران أبلغا "رويترز" في وقت سابق، أن الناقلة التي من فئة أفراماكس، وتستأجرها فيتول، من المتوقع أن تحمل شحنة حجمها 650 ألف برميل، بعد أن حصلت على جميع التصاريح اللازمة.





وكشف مصدران بقطاع الشحن البحري وبيانات تتبع سفن اليوم، أمس الخميس، أن ناقلة النفط كريتي باستيون تتجه نحو ميناء السدر النفطي الليبي بعد إعادة فتحه في الآونة الأخيرة.





والناقلة وهي من طراز أفراماكس هي الثانية التي تتجه إلى الميناء بعد دلتا أوشن التابعة ليونيبك والتي تنتظر الإذن للتحميل.





ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة التي كانت مفروضة على تحميلات الخام من ميناء السدر بعد إغلاق استمر ستة أشهر.