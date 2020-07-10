لعدم الانسياق وراء الحسابات المزيفة.. وزارة القوى العاملة تعلن توثيق صفحتها الرسمية على فيس بوك

كشفت وزارة القوي العاملة عن وجود العديد من الصفحات الوهمية والمزيفة التي تحمل اسم الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمت للحقيقة بصلة.





وأكدت وزارة القوي العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة ، واللينك الخاص بها هو :





https://www.facebook.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-195780944179134/





وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه الصفحات الوهمية ، وان الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة و صفحتها الرسمية المشار اليها .



