في عيد ميلاده .. 10 صور تبرز أناقة وشياكة شريف إكرامي

يُصادف اليوم عيد ميلاد شريف إكرامي حارس مرمي الاهلي، الـ37 فهو من مواليد 10-7-1983، وهو ابن وحش افريقيا إكرامي الشحات ، أحد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر .
يحرص شريف إكرامي على مشاركة جمهوره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بأحدث الصور سواء داخل الملعب أو خارجه.
يتميز شريف إكرامي بالظهور بمجموعة من الإطلالات الأنيقة، حيث يرتدي البدلة الكلاسيكية عند حضور المناسبات الرسمية، وارتداء الملابس الكاجوال ذات الألوان الداكنة في الظهور العادي.
كما يحرص شريف إكرامي على الحفاظ على سلامة جسمه وممارسة الرياضة واللياقة البدنية.
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وإليكم صور شريف إكرامي ..