AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في عيد ميلاده .. 10 صور تبرز أناقة وشياكة شريف إكرامي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:11 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
Advertisements
حياة عبد العزيز
يُصادف اليوم عيد ميلاد شريف إكرامي حارس مرمي الاهلي، الـ37  فهو من مواليد 10-7-1983، وهو ابن وحش افريقيا إكرامي الشحات ، أحد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر .

يحرص شريف إكرامي على مشاركة جمهوره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بأحدث الصور سواء داخل الملعب أو خارجه.

يتميز شريف إكرامي بالظهور بمجموعة من الإطلالات الأنيقة، حيث يرتدي البدلة الكلاسيكية عند حضور المناسبات الرسمية، وارتداء الملابس الكاجوال ذات الألوان الداكنة في الظهور العادي.

كما يحرص شريف إكرامي على الحفاظ على سلامة جسمه وممارسة الرياضة واللياقة البدنية.

اقرأ ايضًا|

وإليكم صور شريف إكرامي ..
شريف إكرامي شريف إكرامي
شريف إكرامي شريف إكرامي
شريف إكرامي شريف إكرامي
شريف إكرامي شريف إكرامي
شريف إكرامي شريف إكرامي
شريف إكرامي شريف إكرامي
شريف إكرامي شريف إكرامي
شريف إكرامي شريف إكرامي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة منة عرفة

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها

في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي

كاجوال و كلاسيك.. 10 صور تكشف أناقة أحمد فلوكس في عيد ميلاده

نموذج للأناقة .. استوحي إطلالتك من توم كروز

النجم الاستثنائي.. صور تبرز أناقة توم كروز في عيد ميلاده

ترشيحاتنا

لا يعني الإهمال.. أستاذ فيروسات: بدء مرحلة انخفاض حالات كورونا والاقتراب من صفر إصابات

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

عمرو سعد ينعي الفنان محمود رضا

برفقة زوجها.. أروى تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

في عيد ميلاده .. 10 صور تبرز أناقة وشياكة شريف إكرامي

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. 10 صور تبرز أناقة وشياكة شريف إكرامي

5 أطعمة ضرورية لـ صحة العين

بعد أزمة والدها الفلسطيني.. بيلا حديد تقدم مساعدات خيرية.. صور