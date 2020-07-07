شريف إكرامي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي

أدى شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.
وأدى إكرامي جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية داخل الملعب.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لخوض مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الي القاهرة مساء امس لبدء رحلته مع القلعة الحمراء من جديد.