شريف إكرامي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي





وأدى إكرامي جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية داخل الملعب.



وواصل الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لخوض مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الي القاهرة مساء امس لبدء رحلته مع القلعة الحمراء من جديد.

أدى شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.