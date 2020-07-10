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أخبار العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا فائدة من استئناف المفاوضات مع أمريكا‎

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:14 م
شقيقة زعيم كوريا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية
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سمر صالح
قالت كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، اليوم الجمعة، إنها لا ترى فائدة من عقد قمة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما لم يكن هناك تغيير حاسم من جانب واشنطن.

وصرحت جونج، التي تعتبر إحدى الشخصيات الأوسع نفوذًا في النظام المعزول لوكالة الأنباء الكورية الشمالية، أنه إذا عقدت قمة فمن الواضح أنها لن تقدم سوى ثرثرات مملة من شخص مغرور.

والتقى كيم جونج أون والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمرة الأولى في العام 2018 في سنغافورة، لكن المفاوضات توقفت منذ الفشل الذريع للقمة الثانية التي عقدت في فبراير 2019، في هانوي بين كيم جونج أون، ودونالد ترامب.

وكان سبب فشل القمة الخلاف حول التنازلات التي يجب على كوريا الشمالية تقديمها، للتخفيف من العقوبات الدولية، التي تثقل كاهلها بسبب برنامجيها النووي والبالستي، اللذين تحظرهما الأمم المتحدة.

وقال ترامب مطلع هذا الأسبوع، إنه إذا رأى أنه سيكون من المفيد عقد لقاء مع كيم جونغ أون مرة أخرى فسيقوم بذلك بالتأكيد.

ورد الزعيم الكوري الشمالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن بيونج يانج لا ترى أي ضرورة للجلوس وجهًا لوجه مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

من جهتها، أوضحت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، أن التخلي عن الترسانة النووية ليس ممكنًا في هذه المرحلة ولا يمكن القيام به إلا من خلال تدابير مهمة ومتزامنة من جانب الطرف الآخر.

وأكدت كيم أنها تتكلم بصفتها الشخصية، مؤكدة أنها لا تشير إلى رفع للعقوبات.

وتنشر واشنطن 28 ألفًا و500 جندي في كوريا الجنوبية لحماية هذا البلد من جارته الشمالية كما تتمتع الولايات المتحدة أيضًا، بوجود عسكري في اليابان، ومنطقة المحيط الهادئ.
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