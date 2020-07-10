مواجهة نارية تنتظر كوكا ومتوسطة لـ مرموش.. مواعيد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

وجاءت نتائج قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي كالتالي:

الفائز من مواجهة أولمبياكوس وولفرهامبتون - المتأهل من مباراة إشبيلية وروما.

الفائز من لقاء فولفسبورج وشاختار - المنتصر من مبارة فرانكفورت وبازل.

المتأهل من مواجهة مانشستر يونايتد ولاسك - الفائز من لقاء كوبنهاجن وباشاك شهير.

المتأهل من مباراة إنتر ميلان وخيتافي - الفائز من من رينجرز وليفركوزن.

ولم يتأهل أي فريق إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، حيث توقف المسابقة في شهر مارس الماضي بعد لعب 6 مباريات في ذهاب دور الـ 16، من اصل 8 مباريات.





وانتهت مباريات ذهاب دور الـ 16 بالنتائج التالية:





لاسك 0 - 5 مانشستر يونايتد





فرانكفورت 0 - 3 بازل





باشاك شهير 1 - 0 كوبنهاجن





أولمبياكوس 1 - 1 وولفرهامبتون





رينجرز 1 - 3 بايرن ليفركوزن





فولفسبورج 1 - 2 شاختار





وستلعب مباراتي خيتافي مع إنتر ميلان، وروما مع إشبيلية، من مباراة واحدة في ملعب محايد بألمانيا.



