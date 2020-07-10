AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواجهة نارية تنتظر كوكا ومتوسطة لـ مرموش.. مواعيد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:23 م
مرموش وكوكا
مرموش وكوكا
Advertisements
محمد السعيد
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة نارية لفريق أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا، حال تخطيه عقبة وولفرهامبتون،  ومتوسطة لفريق فولفسبوج الألماني الذي يلعب له المصري عمر موموش.

وجاءت نتائج قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي كالتالي:

الفائز من مواجهة أولمبياكوس وولفرهامبتون -  المتأهل من مباراة إشبيلية وروما.

الفائز من لقاء فولفسبورج وشاختار -  المنتصر من مبارة فرانكفورت وبازل.

المتأهل من مواجهة مانشستر يونايتد ولاسك -  الفائز من لقاء كوبنهاجن وباشاك شهير.

المتأهل من مباراة إنتر ميلان وخيتافي - الفائز من من رينجرز وليفركوزن.

ولم يتأهل أي فريق إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، حيث توقف المسابقة في شهر مارس الماضي بعد لعب 6 مباريات في ذهاب دور الـ 16، من اصل 8 مباريات.

وانتهت مباريات ذهاب دور الـ 16 بالنتائج التالية:

لاسك 0 -  5 مانشستر يونايتد

فرانكفورت 0 - 3 بازل

باشاك شهير 1 - 0 كوبنهاجن

أولمبياكوس 1 - 1 وولفرهامبتون

رينجرز 1 - 3 بايرن ليفركوزن

فولفسبورج 1 - 2 شاختار

وستلعب مباراتي خيتافي مع إنتر ميلان، وروما مع إشبيلية، من مباراة واحدة في ملعب محايد بألمانيا.

وتستأنف باقي مباريات دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم 5 و 6 أغسطس المقبل، بينما ستقام مباريات الدور ربع النهائي يوم 10 و 11 أغسطس.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهات نارية تنتظر برشلونة وريال مدريد.. مواعيد مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

حال تخطي وولفرهامبتون.. أولمبياكوس كوكا يواجه الفائز من روما وإشبيلية في ربع نهائي الدوري الأوروبي

حال تخطيه ولاسك النمساوي.. مانشستر يونايتد يواجه الفائز من كوبنهاجن وإسطنبول باشاكشهير التركي بالدوري الأوروبي

الفائز من فولفسبورج وشاختار يواجه الفائز من بازل وفرانكفورت بالدورى الأوروبي

الدوري الأوروبي.. الفائز من مباراة إنتر ميلان وخيتافي يواجه المتأهل من مواجهة رينجرز وليفركوزن

تعرف علي مواجهات ربع ونصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بعلوم عين شمس ..السبت المقبل

سحل حتى الموت..القصة الكاملة لقتل الكلبة "لوزة" على يد طالب بالمعمورة

الإجمالي 35533 إصابة و345 وفاة.. إسرائيل تسجل 1400 حالة كورونا خلال 24 ساعة

استغل استرخاءها للمساج ومزق جسدها.. المتهم بقتل زوجته في أوسيم: زنانة جدا وكورونا سبب مشاكلنا

بعد شائعة طلاقهما.. 10 صور لـ ياسمين صبري برفقة زوجها أبو هشمية

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

آثار خنق.. العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق

مواجهات نارية تنتظر برشلونة وريال مدريد.. مواعيد مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يعلن تسجيل لقب نادي القرن للزمالك بوزارة التموين..أول رد فعل من خالد مرتجي..الأهلي يقلص مهام عبدالحفيظ

2 سوبر للزمالك ليس معيارا.. شطة: الأهلي جاهز لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا

قرعة دوري الأبطال.. الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد يواجه المتأهل من مواجهة يوفنتوس وليون

يحسم الجدل.. محمد فضل الله: إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة ٤ سنوات وفقا للوائح الفيفا

سيد أفريقيا الجديد من يكون.. خبراء يكشفون عن حظوظ الأهلي والزمالك بدورى الأبطال

تعددت الأسباب.. مصدر يكشف سر تأخير إعلان الجبلاية عن مواعيد جدول الدورى

تعرف علي مواجهات ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يصارع ليفربول على خطف وحش الدوري الإنجليزي

حال الفوز على نابولي.. برشلونة يواجه الفائز من تشيلسي وبايرن ميونخ في ربع نهائي أبطال أوروبا

تعرف علي مواجهات ربع ونصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع أعداد المصابين.. هاني الناظر ينصح بهذه الإجراءات الوقائية من كورونا

برفقة زوجها.. أروى تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير