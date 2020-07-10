مواجهة نارية تنتظر كوكا ومتوسطة لـ مرموش.. مواعيد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة نارية لفريق أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا، حال تخطيه عقبة وولفرهامبتون، ومتوسطة لفريق فولفسبوج الألماني الذي يلعب له المصري عمر موموش.
وجاءت نتائج قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي كالتالي:
الفائز من مواجهة أولمبياكوس وولفرهامبتون - المتأهل من مباراة إشبيلية وروما.
الفائز من لقاء فولفسبورج وشاختار - المنتصر من مبارة فرانكفورت وبازل.
المتأهل من مواجهة مانشستر يونايتد ولاسك - الفائز من لقاء كوبنهاجن وباشاك شهير.
المتأهل من مباراة إنتر ميلان وخيتافي - الفائز من من رينجرز وليفركوزن.
ولم يتأهل أي فريق إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، حيث توقف المسابقة في شهر مارس الماضي بعد لعب 6 مباريات في ذهاب دور الـ 16، من اصل 8 مباريات.
وانتهت مباريات ذهاب دور الـ 16 بالنتائج التالية:
لاسك 0 - 5 مانشستر يونايتد
فرانكفورت 0 - 3 بازل
باشاك شهير 1 - 0 كوبنهاجن
أولمبياكوس 1 - 1 وولفرهامبتون
رينجرز 1 - 3 بايرن ليفركوزن
فولفسبورج 1 - 2 شاختار
وستلعب مباراتي خيتافي مع إنتر ميلان، وروما مع إشبيلية، من مباراة واحدة في ملعب محايد بألمانيا.
وتستأنف باقي مباريات دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم 5 و 6 أغسطس المقبل، بينما ستقام مباريات الدور ربع النهائي يوم 10 و 11 أغسطس.