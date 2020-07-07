مدرب أولمبياكوس اليوناني يؤكد رغبته في الاحتفاظ بأحمد حسن كوكا





جدير بالذكر أن كوكا انتقل في شهر يناير الماضي لصفوف نادي أولمبياكوس على سبيل الإعارة قادمًا من ناديه البرتغالي سبورتينج براجا، حتى نهاية الموسم.





وقال مارتينيز في تصريحات للصحافة اليونانية:"أتمنى بقاء كوكا مع أولمبياكوس الموسم المقبل، فأنا أعتمد عليه بشكل كامل."





وأضاف مارتينيز:" لقد تمكنا من تكوين فريق قوي بالفعل من اللاعبين، وأصبح لدينا فريق رائع لم يكن متواجدًا معنا من قبل."





يذكر أن أولمبياكوس قد حسم لقب الدوري اليوناني هذا الموسم لصالحه، قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات