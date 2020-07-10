محافظ المنيا: استرداد 393 فدانا أملاك دولة بمركزي العدوة ومطاي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، إن مراكز المحافظة تواصل حملات إزالة التعديات، ضمن تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.





وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز العدوة نجحت في استرداد 344 فدان أملاك دولة، إضافة إلى إزالة تعديات علي 1848 مترا مربعا مباني، وذلك غرب الطريق الصحراوي الغربي في نطاق المركز.





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وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 56 حالة تعدي في عدد من قري المركز، حيث تم إزالة حالتي تعدي بقرية بني غني علي مساحة قيراط، و 33 حالة علي مساحة 1580 متر ما بين أملاك ري وصرف بقرية طحا الأعمدة، و 20 حالة تعدي أملاك دولة بمساحة 2235 بدير جبل الطير بقرية بني خالد، كما تم إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الجزاير التابعة لقرية قلوصنا.





و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة استرداد لـ ٤٩ فدان أملاك دولة في نطاق شرق المركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 9 حالات تعدي علي أملاك صرف بقرية أبا البلد.





وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.



