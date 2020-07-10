محافظ المنيا: استرداد 393 فدانا أملاك دولة بمركزي العدوة ومطاي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل حملات إزالة التعديات، ضمن تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز العدوة نجحت في استرداد 344 فدان أملاك دولة، إضافة إلى إزالة تعديات علي 1848 مترا مربعا مباني، وذلك غرب الطريق الصحراوي الغربي في نطاق المركز.
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وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 56 حالة تعدي في عدد من قري المركز، حيث تم إزالة حالتي تعدي بقرية بني غني علي مساحة قيراط، و 33 حالة علي مساحة 1580 متر ما بين أملاك ري وصرف بقرية طحا الأعمدة، و 20 حالة تعدي أملاك دولة بمساحة 2235 بدير جبل الطير بقرية بني خالد، كما تم إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الجزاير التابعة لقرية قلوصنا.
و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة استرداد لـ ٤٩ فدان أملاك دولة في نطاق شرق المركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 9 حالات تعدي علي أملاك صرف بقرية أبا البلد.
وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
هذا وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة ( 16 ) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.