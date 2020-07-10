خلال حملات اليوم الواحد.. تحرير 1479 محضرا تموينيا بمراكز وأحياء أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات اليوم الواحد التموينية التي يتم شنها دوريًا بقرى ومراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 1479 محضر تمويني متنوع وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات مشددًا على تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد .





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حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة تموينية مكبرة فجر اليوم على بعض المراكز والاحياء ضمن حملة اليوم الواحد التي شملت جميع المراكز بمشاركة كمال خليفة وكيل مديرية التموين ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين ورؤساء الوحدات القروية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق أسفرت عن تحرير 1479 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكافة المراكز والأحياء.









حيث تم تحرير 87 محضر بمركز أسيوط و110 محضر بمركز ديروط و182 محضر بمركز القوصية و148 محضر بمركز منفلوط و112 محضر بمركز الفتح و119 محضر بمركز أبنوب و138 بمركز ساحل سليم و118 بمركز البداري و121 محضر بمركز أبوتيج و94 بمركز صدفا و68 بمركز الغنايم و26 بحي شرق و156 بحي غرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.









كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.



