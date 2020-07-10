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فن

قامة وتاريخ فقدناه.. نبيلة عبيد تنعى محمود رضا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعت الفنانة نبيلة عبيد نجم الفنون الشعبية محمود رضا والتى وفاته المنية منذ قليل.

ونشرت نبيلة عبيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة وعلقت قائلة: " محمود رضا....قامة و تاريخ فقدناه... خالص العزاء لمحبيه و لاسرته و ابنته النجمه شيرين رضا....البقاء لله".

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و نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

كما أعلنت الراقصة دينا، وفاة الفنان محمود رضا، مؤسسة فرقة رضا للفنون الشعبية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام".
نشرت دينا، صورة له وعلقت عليها قائلة، :" انا لله و انا اليه راجعون. الفنان المبدع. مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية #محمود_رضا في ذمة الله ... اللهم ارحمه و اغفر له ... #نسألكم_الدعاء

يذكر أن محمود رضا، هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي)، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات
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