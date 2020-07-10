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أخبار العالم

العثور على صاروخ معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:48 م
عمليات بغداد تعثر
عمليات بغداد تعثر على صاروخ معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضر
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سمر صالح
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة العثور على صاروخ معد للإطلاق شرقي العاصمة، باتجاه المنطقة الخضراء.
 
وقالت قيادة العمليات في بيان إن القطاعات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة، وتم تفكيكه ورفعه بدون حادث.
 
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، يوم الأحد، استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا، ما أدى إلى إصابة طفل، مشيرةً إلى إحباط هجوم على معسكر التاجي في بغداد.
 
وفي 8 من يونيو الماضي، ضرب صاروخان، أراضي مجمّع مطار بغداد الدولي، كما سقط صاروخ غير موجّه قرب مقر السفارة الأمريكية، وفي 18 من الشهر نفسه سقطت 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة.
 
وتواجه كتائب حزب الله، اتهامات من واشنطن، بالوقوف وراء هجمات صاروخية تستهدف منذ أشهر، السفارة الأمريكية في بغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين في أرجاء البلاد.
 
وتزايدت وتيرة الهجمات الصاروخية منذ اغتيال كل من قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية يوم 3 يناير الماضي.
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