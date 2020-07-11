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تعلمي طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة في المنزل ..فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 10:14 ص
طريقة عمل الحلاوة
طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة
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آية التيجي
يحتاج عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة إلى مكونات بسيطة، وطريقة مضمونة لكي تعطيك نفس المذاق، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته في خطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة من داخل المنزل.

ويمكن تقديم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته في المنزل بخطوات بسيطة، وغير متكلفة؛ حيث انها اكلة مميزة يفضلها الأطفال على الفطور او كسناكس خفيف بين الوجبات، وهي ايضا غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لهم ولـ أجسامهم.

وقت التحضير 4 ساعات
تكفي لـ : 5 اشخاص

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته

مقادير طريقة عمل الحلاوة بالشوكولاتة
٢ كوب طحينة
٢ كوب لبن بودر
١ كوب سكر بودر
نصف كوب صوص شوكولاته
مكسرات حسب الرغبة

صوص الشوكولاته
كوب زيت
كوب سكر بودر
نصف كوب حليب
نصف كوب كاكاو خام
ملعقة صغيرة سائل فانيليا

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته 
1- لعمل صوص الشوكولاته تخلط جميع المكونات معا في الخلاط او الكبة او بالمضرب السلك.

2- لعمل الطحينة في بولة نخلط اللبن البودر مع السكر، وتضاف الطحينة ويعجن الخليط باليد حتى يمتزج تماما، ويتماسك عند الضغط باليد،

3- يضاف كمية من صوص الشوكولاتة حسب الرغبة، وتعجن مع خليط الحلاوة.

4- تحضر علبة زجاجية او بلاستيكية، ويضاف في القاع المكسرات أو الشوكولاته او السمسم او جوز الهند او الزبيب، ويمكن عدم وضع إضافات.

5- ثم يضاف خليط الحلاوة، ويضغط باليد حتى يتساوى الشكل ويتماسك تماما.

6- تترك في الثلاجة ٤ ساعات على الأقل ثم تقلب من العلبة وتقدم.

واليكم الفيديو الذي يوضح خطوات طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته ..
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