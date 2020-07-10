٢ مليون راكب استقلوا مترو الانفاق والسكة الحديد .. تفاصيل

أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الخميس، حيث بلغ إجمالي ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة 1445993 راكبا.





و أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة ، عدد ركاب قطارات السكة الحديد أمس، حيث وصل عدد الركاب إلى 602593 راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.





وأكدت الوزارة أن عدد رحلات السكة الحديد، على جميع الخطوط بلغ 834 رحلة، حيث واصلت أعمال تطهير وتعقيم المحطات والقطارات وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





يذكر أنه تم تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر الموصلات العامه ليبدا من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا.



