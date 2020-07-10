بسبب انقطاع الكهرباء.. إصابة 12 سيدة باختناق داخل كوافير بالمنوفية

أعلن مصدر بمديرية الصحة في المنوفية، عن استقرار حالة 12 سيدة أصيبن باختناق داخل كوافير نتيجة استنشاقهن غاز أول أكسيد الكربون.
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وأضاف أن حالات الاختناق كانت بسيطة جدا وسهل التعامل معها لأن الأهالي استطاعوا إنقاذهن سريعا من داخل الكوافير.
وأوضح أنه لم يتم نقل جميع المصابين للمستشفيات وتم عودة 6 منهن لمنازلهن عقب عمل الإسعافات الأولية لهن داخل الكوافير.
يذكر أن 12 سيدة أصيبن بحالة اختناق داخل أحد مراكز التجميل بمحافظة المنوفية نتيجة استنشاقهن غاز أول أكسيد الكربون بعد انقطاع الكهرباء وقيامهن بالاستعانة بموتور لتوليد الكهرباء.