بسبب انقطاع الكهرباء.. إصابة 12 سيدة باختناق داخل كوافير بالمنوفية





وأضاف أن حالات الاختناق كانت بسيطة جدا وسهل التعامل معها لأن الأهالي استطاعوا إنقاذهن سريعا من داخل الكوافير.





وأوضح أنه لم يتم نقل جميع المصابين للمستشفيات وتم عودة 6 منهن لمنازلهن عقب عمل الإسعافات الأولية لهن داخل الكوافير.



