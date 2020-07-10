المحرصاوي في أول لقاء مباشر عبر برنامج "سفراء الأزهر أونلاين".. الأحد

يطل الدكتور محمد حسين المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في أول لقاء مباشر عبر منصات التواصل الإجتماعي من خلال برنامج "سفراء الأزهر أونلاين"، تحت رعاية المنظمة ، وذلك يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020م.





يستعرض المحرصاوى، في اللقاء، الإستراتيجيات التي اتخذتها جامعة الأزهر في مواجهة جائحة كورونا ، وأوضاع الامتحانات بالفرق النهائية والاحتياطات التي اتخذتها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء تأدية الامتحانات، وفي المدن الجامعية، فضلًا عن خطة جامعة الأزهر للتحول الرقمي للمناهج الدراسية من العام الدراسي الجديد والتغييرات التي ستحدث بها، وكيفية القبول للطلبة الوافدين من العام الدراسي الجديد، وأوضاع مدينة البعوث الإسلامية أثناء الفترة الماضية.





كما يوضح الإجراءات الخاصة بامتحانات الدراسات العليا، وكيفية التسجيل للرسائل العلمية والمناقشات، وتعيين المعيدين الجدد، والإعلان عن أوائل الخريجين، والضوابط الخاصة بعودة الأنشطة الطلابية، وكذلك سيقوم بالرد على كافة الإستفسارات الواردة أثناء اللقاء.





يحاوره في اللقاء الدكتورة أنوار عثمان مدير إدارة المشروعات بالمنظمة والمشرف العام على مشروع سفراء الأزهر.





جدير بالذكر أن اللقاء سيتم بثه عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وجريدة الرواق الإلكتروني، وصفحات التواصل الإجتماعي بالمنظمة والمركز الإعلامي لجامعة الأزهر، ومشروع سفراء الأزهر ، وكليات جامعة الأزهر بكافة أنحاء الجمهورية.





رابط تلقى التساؤلات والاستفسارات عبر موقع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الالكترونى :



