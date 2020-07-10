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محافظات

إزالة 27 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 16 بالمنوفية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:44 م
إزالة 27 حالة تعدى
إزالة 27 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة
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محمد أمين
صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم إزالة 27 حالة تعدى علي أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة وذلك خلال اليوم الثانى لإنطلاق الموجة الـ(16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون.


يأتي هذا فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإستكمال الجهود لإسترداد أراضى أملاك الدولة والتأكيد على إنفاذ القانون.

وأوضح المحافظ بأنه وفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم تنفيذ 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 21 فدان و 4 قيراط و إزالة 14 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 562م2 وذلك بمختلف جهات الولاية.

وعند توجه حملة الإزالات المكبرة بمركز منوف لإزالة 3 حالات تم إرجاء الإزالة لقيام أصحاب التعدى بسداد رسوم الفحص والمعاينة وكذا تقدم 9 حالات تعدى بمركز الباجور بطلبات لتقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة لم يتقدموا من قبل.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع الاجهزة الامنية لإزالة اي معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشر وتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أن الموجة تستمر حتي 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون.

من الجدير بالذكر أن الموجة الـ16 تشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة ، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه ، وكذا  الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين والحالات الغير جادة في التقنين.
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