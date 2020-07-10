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ديني

الأوقاف: لا يوجد مخالفات في ظهر الجمعة اليوم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:50 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار متابعة وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 10يوليو  لعمليات فتح المساجد وغلقها في صلاة الجمعة فقط مع رفع أذان النوازل، أنه وفقا للصور التى  وردت من المديريات الإقليمية والتي تظهر غلق المساجد في صلاة الجمعة فقط التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية ، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة .
 
وناشدت وزارة الأوقاف ، جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، و نؤكد أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .
 
واختتم البيان الصادر عن وزارة الأوقاف نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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