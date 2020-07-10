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رياضة

غيابات كثيرة في تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس بالدوري الإسباني

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيلة ريال مدريد، التي سيلعب بها أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الأسبوع الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

في حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

في خط الدفاع: إيدير ميليتاو – رافاييل فاران– فيرلاند ميندي- لوكاس فاسكيز.

في خط الوسط: ماركو أسينسيو– لوكا مودريتش – توني كروس – كاسيميرو – رودريجو جوس.

في خط الهجوم: كريم بنزيما.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الملكي كل من، أريولا – دييحو ألتوب سواريز – فيرلاند ميندي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – براهيم دياز – فرانشيسكو إيسكو – جاريث بيل – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – توني كروس – خافيير هيرنانديز.

جدير بالذكر أن اللوس بلانكوس يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة.
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