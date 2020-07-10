غدا و إلكترونيًا.. بنات عين شمس تستضيف المؤتمر الرابع لأجندة افريقيا 2063

تستضيف كليه البنات جامعه عين شمس المؤتمر الرابع تحت عنوان "بحوث المستقبل و اجنده افريقيا 2063 افاق التكامل والتنميه" والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث الكترونيا يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 عبر الرابط.

http://app.women.asu.edu.eg/conf/ تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتوره رقيه شلبي عميد كليه البنات والدكتوره حنان الشاعر وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.









واشارت ا. د. رقية شلبى إلى أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر الكتروني تستضيفه كلية البنات بالجامعة حيث إنه يعقد بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشاء الاتحاد الافريقى وأطلاقه رؤية جديدة لقارة افريقيا تحت عنوان اجندة افريقية ٢٠٦٥ والتى حدد لنفسها هدف وهو افريقيا التى نريدها ودعت كل دول لافريقيا للعمل من أجل الخروج بقارة افريقية كقارة مزدهرة ومتحده ولأن مصر هى من أكثر الدول الإفريقية التى لها دور رائد بالقارة اهتمت بدعم بالاجندة والتى تحمل محاور واسعة للتنمية تشكل مجالات أساسية للبحث العلمى والتطبيقى انصب فى اهتمام كلية البنات بالجامعة.









واضافت ان كلية البنات بالجامعة اهتمت باستضافة المؤتمر للمساهمة فى إلقاء الضوء على اجندة افريقيا و استشراف البحوث المستقبلية فى جميع مجالات التنمية بما يدعم تحقيقها ونجاحها.









يهدف المؤتمر إلى إبراز أهمية القارة الإفريقية ودور مصر الرائد ، التطلع لمستقبل مشرق للقارة وتعزيز التنافسية العالمية، مع العمل على تكامل البحوث المهتمة بمستقبل القارة فى المؤسسات البحثية المصرية و الإفريقية ، التطلع لإقامة مشاريع تنموية للقارة بمساهمة مصرية وتوفير الكوادر العلمية ، أخيرا إحلال السلام و القضاء على النزاعات وتحقيق المبادئ الانسانية









ويتناول المؤتمر من خلال جلساته ثلاثة محاور هى بحوث المستقبل فى الاداب ، العلوم ، التربية.









وأكدت ا.د حنان الشاعر وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يستضيف عددا من الأساتذة المهتمين بالقضايا الافريقية على المستوى الوطنى و الدولى، كما يشهد المؤتمر إقامة ٤ موائد للحوار للتحدث فى كافة المجالات المتعلقة بقضايا القارة.









واضافت إن المؤتمر يدار الكترونيا من خلال بيئة موودل السحابية وتبث وقائعة من خلال قناة المؤتمر علي اليوتيوب وصفحة المؤتمر علي الفيسبوك وموقع الكلية.







