غرناطة يفوز على ريال سويسداد بثلاثية في الدوري الإسباني.. فيديو

حقق فريق غرناطة فوزا مهما على مضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقن على ملعب انويتا ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.





أنتونيو بويرتاس في الدقيقة 21 واضاف روبرتو سولدادو الهدف الثاني في الدقيقة 43 قبل ان يختتم الثلاثية اللاعب دوارتي في الدقيقة 88 . تقدم غرناطة بالهدف الأول عن طريق اللاعب





وسجل هدفي سوسييداد كل من مايكل مورينو في الدقيقة 47 و مايكل أوبارزيال في الدقيقة 83 لينتهي اللقاء بفوز مهم للضيوف بنتيجة 3 /2 .



