غرناطة يفوز على ريال سويسداد بثلاثية في الدوري الإسباني.. فيديو

حقق فريق غرناطة فوزا مهما على مضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقن على ملعب انويتا ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.
تقدم غرناطة بالهدف الأول عن طريق اللاعب أنتونيو بويرتاس في الدقيقة 21 واضاف روبرتو سولدادو الهدف الثاني في الدقيقة 43 قبل ان يختتم الثلاثية اللاعب دوارتي في الدقيقة 88 .
وسجل هدفي سوسييداد كل من مايكل مورينو في الدقيقة 47 و مايكل أوبارزيال في الدقيقة 83 لينتهي اللقاء بفوز مهم للضيوف بنتيجة 3 /2 .
بهذا الفوز رفع غرناطة رصيده الى 50 نقطة يحتل بها المركز الثامن بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 51 نقطة في المركز السابع .