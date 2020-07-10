مصطفى الشال: تعلمت من المخرج أحمد طنطاوي كيف أخرج مسلسلًا دينيًا.. فيديو

قال المخرج مصطفى الشال، إن بدايته في عالم الإخراج كانت بالتزامن مع دخوله مبنى التليفزيون المصري عام 1973، موضحا أنه كان يصاب بحالة انبهار فور دخوله البلاتوه والتواجد وسط الفنانين.









وأضاف مصطفى الشال، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن بدايته كانت كمساعد للمخرج جلال غنيم، في مسلسل "وجه الحب الآخر"، حتى توالت الأعمال مع كبار المخرجين، ومنهم نيازي مصطفى.









وأكد أنه اكتسب خبرات عدّة بتعاونه مع المخرج أحمد طنطاوي، في المسلسلات الدينية، قائلًا: "كنت حريصا على التعلم منه خلال الاجتماعات وفترة التحضيرات.. وتعلمت منه كيف نخرج مسلسلًا دينيًا".









وتابع أنه يتمتع بدرجة عالية من الحرص خلال العمل، سواء من ناحية الإنتاج أو الورق، إذ يهتم جيدًا بعنصر الوقت: "مش بحب الوقت يسرقني.. وأتذكر أننا كنا نعمل ١٨ ساعة يوميًا في مسلسل سلسال الدم".