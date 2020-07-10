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وزير التعليم العالي: يمكن القول إننا تجاوزنا ذروة كورونا بفضل وعي المواطنين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:44 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن التاريخ سيتذكر كثيرا الجهود الكبيرة التي فعلتها مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

وتابع  عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا لمواجهة هذه الأزمة.

ونوه وزير التعليم العالي إلى أنه يمكن القول إنه من الممكن أن نكون قد تجاوزنا مرحلة الذروة في كورونا، والآن في مرحلة تسطيح أرقام الإصابات، استعدادا للنزول بشكل تدريجي إلى أن تنتهي.

وأشار عبد الغفار  إلى أن انخفاض الأعداد بهذا الشكل اليومي سببه التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية. 

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