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أخبار العالم

السودان يقر قانونا لتجريم ختان الإناث

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:49 م
السودان يقر قانونا
السودان يقر قانونا لتجريم ختان الإناث
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قسم الخارجي
صادق مجلس السيادة الانتقالي في السودان على قانون يجرم ختان الإناث، حسبما أعلنت وزارة العدل السودانية في بيان.

وجاء في بيان وزارة العدل السودانية أن المجلس صادق على  إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث.

وفقف للتعديل الجديد الذي أقره المجلس، تصل عقوبة ختان الإناث إلى 3 سنوات وغرامة مالية، بحسب تعديل القانون الجنائي كان مجلس الوزراء أقره لي مايو الماضي.

ويعاقب القانون من يقوم بالفعل سواء أكان طبيبا أو غيره من العاملين في المجال، وجاء نصا في المادة المعدلة "يعد مرتكبا جريمةً كلُّ من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى ما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن".

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، تعاني 87% من النساء والفتيات السودانيات من هذه الممارسة.

كما شملت التعديلات التي أقرها مجلس السيادة الإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك التعديلات في القوانين بالخطوة الهامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة.
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