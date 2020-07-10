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أخبار العالم

واشنطن ترحب بإجراء الصحة العالمية تحقيقا في الصين عن مصدر كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:53 م
واشنطن ترحب بإجراء
واشنطن ترحب بإجراء الصحة العالمية تحقيقا حول مصدر كورونا
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قسم الخارجي
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق الذي تجريه منظمة الصحة العالمية في الصين بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة العالمية وصول فريق من الخبراء إلى الصين لوضع أساس لبعثة أكبر للتحقيق حول أصول جائحة كورونا.

ووصل الخبيران من المنظمة الصحية إلى الصين للعمل على تحديد نطاق واختصاصات لبعثة المستقبلية التي تهدف إلى معرفة كيفية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

في سياق آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن التدخين يقتل 8 ملايين شخص سنويا، لكن إذا كان المدخنون بحاجة إلى مزيد من الدوافع للتخلص من هذه العادة فإن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوفر الحافز المناسب.

وأشار المدير العام للصحة العالمية إلى أن "كوفيد-19" يمكن أن يوفر دافعا غير متوقعا للمدخنين للإقلاع عن هذه العادة.
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