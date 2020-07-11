إثيوبيا.. الكشف عن هوية قتلة المغني الشهير هاشالو هنديسا





كشف المتهمون بقتل المغني الإثيوبي، هاشالو هنديسا، عن الجهة التي أمرت باغتياله، والذي أسفر عن اندلاع موجة دامية من الاضطرابات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن النائب العام الإثيوبي، أدانيش أبيبي، قوله: "جرى اعتقال شخصين، بينما لا يزال ثالث طليقا وكشفت اعترافاتهما عن الكثير بشأن الحادث".





وأضاف أن الشخصين اعترفا بصدور توجيهات لهما من جيش تحرير أورومو وهي جماعة متمردة بقتل هاشالو هنديسا بهدف إثارة مشاعر مناوئة للحكومة والتسبب في توترات بين أكبر جماعتين عرقيتين في البلاد الأورومو والأمهريون.





وكان هنديسا زعيمًا للاحتجاجات المعارضة للحكومة، التي أدت إلى تولي رئيس الوزراء، آبي أحمد علي، السلطة في 2018.





واعقبت مقتله في 29 يونيو احتجاجات غاضبة، وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 239 شخصا قتلوا فيها، وانتشرت عناصر الجيش، الجمعة، وقال مفوض شرطة إقليم أوروميا ان نحو 5000 شخص اعتقلوا.











