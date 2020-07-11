AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الانجليزية

السبت 11/يوليه/2020 - 01:21 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
محمد شحتة
يواصل، اليوم السبت، طلاب وطالبات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام وسط إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية". 

وتوجه مشيخة الأزهر، عدة فرق متابعة على مختلف اللجان بالقاهرة والمحافظات، لضبط المخالفات ورصدها اولا بأول. 

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المراجعة النهائية في اللغة الفرنسية لطلاب وطالبات الثانوية الأزهرية.. فيديو

المراجعة النهائية في اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.. فيديو

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث اليوم

المراجعة النهائية في الفيزياء لطلاب الثانوية الأزهرية .. فيديو

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يؤدون الامتحان في القرآن الكريم

طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث .. اليوم

ترشيحاتنا

الصفقة السوبر.. خطوة وحيدة تفصل انتقال موليكا للأهلي.. فيديو

بنظارة جديدة.. رضوى الشربيني تجذب متابعيها بإطلالة ساحرة

ألفاظ خادشة.. رانيا يوسف تنشر صور المتحرشين بها

من أمام البحر.. درة برفقة ريهام أيمن عبر انستجرام

مكالمة مسربة تكشف طريقة دفع رواتب مرتزقة أردوغان السوريين بليبيا

بعد فضحها لهم.. رانيا يوسف تتلقى تهديدات من المتحرشين بها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة

بملابس كاجوال محتشمة.. زوجة جنش تخطف الأنظار برفقته

بملابس جريئة.. زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى عيد ميلاده