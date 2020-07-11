علاء نبيل: فرص الجميع متساوية بأبطال أفريقيا.. ومشاركة الزمالك بالدورى «ضرورة» .. فيديو

قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن حظوظ جميع الأندية المشاركة بنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، متساوية فى التتويج باللقب.





وأضاف علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، فرص الاهلى والزمالك متساوية مع الرجاء الوداد، ولابد من خوض قطبي الكرة المصرية لـ 5 مباريات على الاقل استعدادا للمواجهات الافريقية.





كما يري علاء نبيل، ضرورة خوض الزمالك لمسابقة الدورى، من أجل إعداد لاعبيه لدورى الابطال الافريقي، متسائلا :" كيف يخوض الزمالك نصف نهائى الابطال دون المشاركة فى الدورى المصري؟".



