بملابس كاجوال محتشمة.. زوجة جنش تخطف الأنظار برفقته

وظهرت محمود جنش لاعب الفريق الأول بالنادي الزمالك ، برفقة زوجها وأولادهم بإطلالة كاجوال صيفية انيقة خطفت بها الانظار، مرتدية بنطلون بوى فريند جينز ازرق فاتح وتوب باللون الاسود.

وانتعلت زوجة محمود جنش لاعب الفريق الأول بالنادي الزمالك ،مع هذه الاطلالة الكاجوال حذاء رياضى باللون الابيض، ونسقت معه حقيبة كبيرة وهو ما تماشى مع إطلالتها.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.