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رياضة

محمود جنش داخل نادي الزمالك في أحدث ظهور له

الأحد 03/مايو/2020 - 08:19 م
محمود جنش
محمود جنش
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محمد بدران

نشر محمود جنش لاعب الفريق الأول بالنادي الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر حارس مرمى منتخب مصر بإطلالة كاجول داخل جدران نادى الزمالك.


وانتظم "جنش" في التدريبات مع الزمالك الفترة الأخيرة تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وذلك عقب انتهاء برنامجه التأهيلي.


جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

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A post shared by Mahmoud Genish (@mahmoud.genish) on

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