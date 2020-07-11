تعاني من الدوخة... تجنب هذه الأسباب

الدوخة هي الشعور بالدوار وعدم التوازن بما يؤثر على الأعضاء الحسية، وخاصة العينين والأذنين، و الدوخة ليست مرضًا ، بل هي عرض من أعراض الاضطرابات المختلفة.

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وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، أن الدوخة شائعة وسببها الأساسي ليس خطيرًا في العادة الدوخة العرضية ليست شيئًا يدعو للقلق ومع ذلك، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من الدوخة دون سبب واضح أو لفترة طويلة.

أسباب الدوخة

تشمل الأسباب الشائعة للدوخة الصداع النصفي والأدوية والكحول. يمكن أن يكون سببها أيضًا مشكلة في الأذن الداخلية ، حيث يتم تنظيم التوازن.

غالبًا ما يكون الدوخة نتيجة للدوار أيضًا. السبب الأكثر شيوعًا للدوار هو الموضعي الحميد (BPV) . يؤدي هذا إلى دوار قصير المدى عندما يغير شخص ما أوضاعه بسرعة ، مثل الجلوس في السرير بعد الاستلقاء.

يمكن أيضًا أن يحدث الدوار بسبب مرض مينير . يؤدي هذا إلى تراكم السوائل في الأذن وفقدان السمع وطنين الأذن. سبب آخر محتمل للدوخة والدوار هو ورم العصب السمعي. هذا ورم غير سرطاني يتكون على العصب الذي يربط الأذن الداخلية بالدماغ.

تشمل بعض الأسباب الأخرى المحتملة للدوخة ما يلي:

انخفاض مفاجئ في ضغط الدم

مرض عضلة القلب

انخفاض حجم الدم

اضطرابات القلق

فقر الدم (الحديد المنخفض)

نقص السكر في الدم (انخفاض سكر الدم)

عدوى الأذن

تجفيف

ضربة شمس

ممارسة مفرطة

دوار الحركة

في حالات نادرة ، قد تحدث الدوخة بسبب التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية أو الورم الخبيث أو اضطراب آخر في الدماغ.