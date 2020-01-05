تعرف على أسباب الدوخة والعلاج المناسب .. فيديو

قال الدكتور أسامة عبد الحميد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس، إن هناك الكثير من المرضى الذين يعانون من أعراض الدوار "الدوخة"، مشيرًا إلى أن الدوار "الدوخة" ليست مرضا وإنما هي عرض لأمراض عديدة.



وتابع الدكتور عبدالحميد، من خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن الكثير ممن يعانون من ضعف في الأذن الوسطى يعتقدون أنه مسبب أساسي لشعورهم بـ"الدوخة"، ولكن هذا اعتقاد خاطئ لأن الأذن الوسطى ليست مسؤولة عن الدوار مطلقًا، وإنما المسئول عن الشعور بالدوار "الدوخة" هي الأذن الداخلية.



وأضاف الدكتور عبدالحميد، أن من يعانون من الدوار بشكل متكرر يصاحبه طنين في الأذن وضعف في السمع، يجب عليهم التوجه الى الطبيب لعمل مجموعة من الفحوصات للاطمئنان على حالة الأذن الوسطى.



وأوضح الدكتور عبدالحميد، أن من نتيجة الفحوصات يتم تشخيص الحالة وإعطاء العلاج المناسب للمريض، وفي معظم الأحيان يكون العلاج طبيًا ومن خلال الأدوية الفعالة يحدث أثر قوي في تحسن حالة الدوار.



وأشار الدكتور عبدالحميد، إلى أن هناك حالة الدوار غير الحقيقي وهو الشعور بخفة في وزن الرأس وعدم القدرة على التركيز، ويكون السبب الأساسي في ذلك هو علاقة ببعض الأمراض العصبية، ويجب في هذه الحالة التوجه لطبيب أعصاب للتشخيص وإعطاء المريض العلاج المناسب لحالته.



