خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى ويزور مركز الشرطة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى للوقوف على سير العمل كما زار مركز شرطة ديروط للاطمئنان على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحثهم على اليقظة الدائمة .





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جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ديروط للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات الخدمات والمرافق بحضور محمود النجار نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد .









حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد اعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى وتحويله الى مجزر الى لخدمة اهالى مدينة ديروط وقرى شرق مشددا على سرعة نهو الاعمال والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ وفقا للاشتراطات والمواصفات .













كما زار المحافظ مركز شرطة ديروط وقرأ الفاتحة على ارواح شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة وتفقد اقسام المركز وسير العمل والتقى بالضباط والجنود وصافحهم وطالبهم باليقظة الدائمة وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وحثهم على اليقظة والجاهزية وتوسيع دائرة الاشتباه لتنفيذ الاجراءات الامنية بكل دقة كما التقى بعض المواطنين بمركز الشرطة واطمئن على الخدمات المقدمة لهم مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف اعمال التطهير والتعقيم .







