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محافظات

خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى ويزور مركز الشرطة

السبت 11/يوليه/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى للوقوف على سير العمل كما زار مركز شرطة ديروط للاطمئنان على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحثهم على اليقظة الدائمة .

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جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ديروط للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات الخدمات والمرافق بحضور محمود النجار نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد .


حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد اعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى وتحويله الى مجزر الى لخدمة اهالى مدينة ديروط وقرى شرق مشددا على سرعة نهو الاعمال والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ وفقا للاشتراطات والمواصفات .



كما زار المحافظ مركز شرطة ديروط وقرأ الفاتحة على ارواح شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة وتفقد اقسام المركز وسير العمل والتقى بالضباط والجنود وصافحهم وطالبهم باليقظة الدائمة وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وحثهم على اليقظة والجاهزية وتوسيع دائرة الاشتباه لتنفيذ الاجراءات الامنية بكل دقة كما التقى بعض المواطنين بمركز الشرطة واطمئن على الخدمات المقدمة لهم مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف اعمال التطهير والتعقيم .


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى ويزور مركز الشرطة
خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى ويزور مركز الشرطة
خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى ويزور مركز الشرطة
خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى ويزور مركز الشرطة
خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسى ويزور مركز الشرطة
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