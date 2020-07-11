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آباء وأمهات انتزعت من قلوبهم الرحمة.. أب ترك طفله فى قطار الصعيد.. وآخر قتل ابنه بسبب شراء الحلوى

السبت 11/يوليه/2020 - 11:30 ص
اباء وامهات انتزعت
اباء وامهات انتزعت من قلوبهم الرحمة
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رامي المهدي

آباء وأمهات انتزعت من قلوبهم الرحمة، فقسوا على أبنائهم، منهم من ضرب وعذب، ومنهم من قتل وذبح دون رحمة، فضلا عن أب تجرد من كل المشاعر الإنسانية والرحمة وترك طفله في عربة قطار الصعيد بسبب خلاف مع طليقته ليتخلص من الطفل بعدما رفض الأم رعايته، لزواج كل منهما بعد الانفصال، قصص وحكايات كثيرة والأسباب متعددة.. "صدى البلد" يرصد أبرز الوقائع الصادمة التي سجلتها محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة في الآونة الأخيرة.


الواقعة الأولى

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة الحادية ونصف، من ظهر يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020، عندما كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ترك أب لطفله في قطار الصعيد، حيث تبين أنه على خلاف مع طليقته وأنه ترك الطفل في القطار للتخلص منه بعدما رفض "الأب والأم" رعايته، لزواج كل منهما بعد الانفصال.


منطقة الميريلاند 

تلقى قسم مصر الجديدة من أحد الأشخاص، مقيم بالمطرية، بلاغا بأنه أثناء قيامه بالتنزه بمنطقة الميريلاند برفقة ابنه، 9 سنوات، لديه ظروف صحية خاصة، مقيم بالمرج برفقة والدته "طليقة المذكور"، وعقب توجهه لشراء حلوى لنجله فوجئ باختفاء الأخير.

 

وتبين عدم صحة رواية المبلغ، والذى أكد أنه على خلافات مع طليقته "والدة الطفل"، وأنها تزوجت من آخر ولا ترغب فى تواجد ابنها بصحبتها، كما أنه تزوج من أخرى رفضت رعاية ابنه، ورغبةً منه فى التخلص من ابنه، اصطحبه لمحطة قطار الجيزة ووضعه بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان تاركًا ورقه بجيبه يلتمس خلالها إيداع نجله بأحد دور الرعاية.


وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من العثور على الطفل داخل القطار، واستلامه وتقديم أوجه الرعاية اللازمة له، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يقتل طفله لطلبه شراء حلوى

كما تجرد أب من جميع المشاعر الإنسانية، وقتل طفله ضربًا بسبب إلحاحه فى طلب شراء الحلوى، تلك الواقعة شهدتها إحدى مناطق بلبيس فى محافظة الشرقية، حيث يقطن مشرف مدرسة وزوجته وطفله الذى لا يتخطى عامه السادس، حيث طلب الصغير من والده النزول للشارع لشراء الحلوى مثل باقى الأطفال، إلا أن الأب رفض، وعاود الابن الطلب ملحا على والده مرة ثانية وثالثة ورابعة، مما زاد من جنون الأب، فقرر تأديبه على طريقته بـ"علقة موت"، وأمسك بطفله وانهال عليه ضربًا، حتى ارتطمت رأس الصغير فى الأرض وبدأت الدماء تسيل منه، وتدخلت الأم لإنقاذه من يد والده.


كان مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يعمل مشرفا بإحدى المدارس مقيم بدائرة المركز، بأنه أثناء قيام ابنه "طالب-  6 سنوات" باللعب على درج المسكن، اختل توازنه وسقط أرضًا مما أدى لإصابته ووفاته، وبمناظرة الجُثة تبين وجود إصابات عبارة عن "جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالوجه وتورم بالعينين".


وبإعادة مناقشة المُبلغ، أكد أن الطفل طلب منه الخروج لشراء بعض الحلوى من أحد المحلات المجاورة لمنزله، إلا أنه رفض وحال إصراره على الخروج تعدى عليه بالضرب فارتطمت رأسه بالأرض، مما أدى لحدوث إصابته بجرح بالرأس وقام بإسعافه بالمنزل، وفى صباح اليوم التالى وأثناء محاولة إيقاظه من النوم فوجئ بوفاته، وبسؤال زوجة المُبلغ أيدت ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ربة منزل تقتل ابنها لخروجه دون إذنها

وفى منطقة الوراق، وتحديدا فى الخامس والعشرين من يناير الماضي، أقدمت ربة منزل على قتل ابنها 12 عاما، لخروجه دون إذنها، وتغيبه عن المنزل، وقالت فى التحقيقات إنها كانت تقوم بتأديبه.


تم ضبط المتهمة وأحيلت إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 

جثة طفل فى التجمع الاول

كانت مباحث قسم شرطة التجمع الأول، تلقت بلاغا من سيدة قالت إنها كانت متوجهة إلى صلاة المغرب فى العيد، حين فوجئت بشيء ملفوف فى ملاءة وكيس بلاستيك، وبعد انتقال رجال المباحث اكتشفوا أنها جثة لطفل يقرب عمره من العام ونصف العام، وبكامل ملابسه، ولوحظ أن جسده عليه آثار لكدمات شديدة تدل على تعرضه للتعذيب قبل الوفاة.


وبالتحريات اكتشفوا أن الجانى هو والدته «الزهراء. إ»، تبلغ من العمر ٢٥ سنة، طالبة بمعهد العلوم واللغات، وزوجها «مدحت. م»، عاطل، يبلغ من العمر ٢٦ سنة، وأنهما دائما التعدى على الطفل بالضرب.

 

طفل مدينتي

وفى واقعة أخرى، شهدت منطقة القاهرة الجديدة وتحديدًا فى مدينتي جريمة قتل بشعة عندما أقدمت ربة منزل وزوجها على قتل طفلهما داخل شقة مفروشة.


وأوضحت التحقيقات والتحريات، أن الزوجين دائما الاعتداء بالضرب على الضحية، وليلة وقفة العيد ضرباه بسبب لهوه فى المياه، وأن المتهمة حملت جثة ابنها وألقت بها داخل مصلى السيدات بمسجد عمرو بن العاص فى «مدينتي».

 

بسبب هروبه المتكرر

وفى السويس، توفى طفل نتيجة الضرب المبرح من أبيه بسبب هروبه المتكرر من المنزل، وهذا ما اعترف به الأب أمام النيابة قائلا: «لم أقصد قتله كنت بربيه، ضيعت ابنى والله ما كان قصدى يا حبيبي».

 

وفى الشرقية قتل أب، نجله المعاق الذى لم يبلغ الخمس سنوات، وكشفت التحريات أن المتهم كان يدخن السجائر مع ابن عمه وطلب من نجله أن يفرغ «طفاية السجائر» فى القمامة، فلم يتحرك الطفل؛ حيث إنه يعانى تقوسًا برجليه ويتحرك ببطء، فقام بضربه على رأسه، فتوفى الطفل فى الحال.

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